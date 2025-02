Funcionário de hotel revela realidade por trás limpeza de edredons e travesseiros: “Ainda pior”

A limpeza de hotéis pode não ser tão impecável quanto muitos imaginam. Um funcionário do setor revelou, em um fórum de viagens, práticas preocupantes que geraram alarme entre turistas. Segundo o The Mirror, em um relato, ele diz que edredons grandes raramente são lavados, a menos que apresentem manchas visíveis. Em um dos hotéis onde trabalhou, edredons marrons nunca eram higienizados.

“A maioria dos hotéis não lava o edredom grande, eles só lavam os lençóis”,disse. “O hotel em que comecei é ainda pior. Eles têm edredons marrons que literalmente nunca são lavados.”

As confissões incluíram ainda uma observação sobre diferenças regionais: Ele explicou que, na Ásia, muitos hotéis não usam lençol de cima, expondo hóspedes a cobertores sujos, enquanto na Europa o uso de dois lençóis garante mais proteção. O funcionário também destacou que travesseiros, mesmo sob fronhas limpas, frequentemente apresentam manchas amareladas e amarronzadas, especialmente em hotéis da Coreia do Sul.

O relato gerou uma série de reações e preocupações. Comentários de outros profissionais do setor indicaram que sofás e móveis em hotéis são limpos, no máximo, uma vez por ano. Além disso, alertaram para o que pode ser encontrado sob as camas, desde preservativos usados até vômito.

Segundo o Daily Record, um dos viajantes relatou: “Agora, toda vez que vou a um hotel, não consigo tocar nesses cobertores, rs. Mas tenho certeza de que alguns são realmente bons e lavam tudo, espero.”

“Se você acha que os edredons são ruins, pense nos sofás e coisas assim. São limpos uma vez por ano, no máximo”, escreveram. “Eu costumava fazer instalações de rede em hotéis. Nunca mova as camas, é melhor não saber. Às vezes são preservativos usados, às vezes é vômito, às vezes são os dois”, disse outro.