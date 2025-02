Vídeo flagra momento em que homem sobe em poste para furtar fiação elétrica e acaba eletrocutado

Voltou a viralizar nas redes um vídeo que flagrou o momento em que um homem escapa por um milagre enquanto tentava furtar a fiação de um poste padrão em uma residência no Rio de Janeiro.

A ação foi captada por uma pessoa que passava pelo local e acabou registrando todo o ocorrido.

Como é possível ver no flagrante, o homem sobe no muro que estava próximo da fiação e acaba esmagando a cerca elétrica da residência sem medo de se eletrocutar, mas não sabia que o pior ainda estava por vir.

Ao tocar na fiação com um objeto cortante, ele recebe uma descarga que rapidamente o faz cair, o que acaba salvando sua vida, já que seu próprio peso fez com que se soltasse do cabo.

O homem que aparentemente não foi detido, ficou por vários minutos sem saber onde estava.

Ainda de acordo com as informações, nas redes sociais, o flagrante já conta com quase 2 milhões de reproduções. Confira o vídeo: