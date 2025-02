Médico que estudou com apoio de doações conquista vaga em Palmas e atende sua comunidade

Aos 28 anos, o médico Dowglas Oliveira está prestes a concluir sua especialização em ortopedia, consolidando uma trajetória marcada por desafios e superação. Vindo de uma família humilde, ele precisou contar com o apoio de doações para custear os estudos e, agora, decidiu retribuir ajudando a população de sua cidade natal, Palmas, em Tocantins.

A jornada acadêmica começou com uma grande conquista: a aprovação em primeiro lugar no vestibular de medicina em 2013. Sem condições financeiras para bancar os custos da faculdade, ele mobilizou uma campanha para arrecadar fundos. Com o apoio da comunidade e da visibilidade proporcionada por uma reportagem, conseguiu seguir na profissão e se formou em 2019, pouco antes do início da pandemia.

Compromisso com a saúde e a população

Ainda de acordo com o G1, durante a crise sanitária global, o profissional se dedicou à linha de frente do combate à Covid-19, atuando em comunidades rurais do estado. Ele enfrentou dificuldades, como o deslocamento para locais afastados e a falta de infraestrutura adequada, mas nunca deixou de exercer a profissão com dedicação. “Trabalhei em assentamentos a 100 km da cidade, levando atendimento às famílias mais isoladas”, relembra.

Mesmo tendo sido aprovado para cursar sua especialização em grandes centros como São Paulo e Brasília, optou por permanecer na região que sempre o apoiou. A decisão foi reafirmada recentemente, quando conquistou o primeiro lugar no concurso para ortopedista da rede municipal de Palmas. “Agora posso atuar na cidade e fazer a diferença na vida das pessoas que me ajudaram”, comemora.

Além da medicina, sua vida também tomou novos rumos. Casado e com planos de aumentar a família, ele segue envolvido em atividades sociais e lidera um grupo de jovens em sua igreja. Para ele, devolver à sociedade o apoio recebido é uma forma de expressar gratidão. “Minha vida melhorou muito e sei que só cheguei até aqui porque muitas pessoas acreditaram em mim”, concluiu.