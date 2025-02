Vídeo registra jovem sendo engolido por baleia durante passeio no Chile

Adrián Simancas, um venezuelano de 23 anos, jamais imaginou que um simples passeio de caiaque no Estreito de Magalhães, no sul do Chile, se transformaria em uma experiência surreal. Em uma fração de segundo, ele foi arremessado para o ar e, ao abrir os olhos, percebeu que estava dentro da boca de uma baleia. O episódio, que poderia ter tido um desfecho trágico, virou uma história de sobrevivência e reflexão.

Simancas estava acompanhado pelo pai, Dell, que filmava a travessia com uma câmera presa à popa da canoa. O passeio transcorria sem imprevistos até que uma onda diferente atraiu a atenção do homem. Ao se virar, ele não viu o filho e, por instantes, o pânico tomou conta. Segundos depois, o jovem emergiu do mar, incrédulo com o que acabara de acontecer.

Um segundo dentro da boca do gigante marinho

Ainda de acordo com o site BBC, no momento do impacto, Simancas sentiu uma textura viscosa roçando em seu rosto. Sem tempo para reagir, percebeu que estava dentro da boca do animal e chegou a pensar que poderia ser engolido. A escuridão e o movimento inesperado o fizeram relembrar histórias como a de Pinóquio. Entretanto, antes que pudesse refletir sobre suas chances de sobrevivência, foi cuspido de volta à superfície.

A baleia, ao que tudo indica, não tinha intenção de atacá-lo. Especialistas explicam que esse tipo de encontro é raro e, possivelmente, resultado da curiosidade do animal ou de um deslocamento não intencional. Apesar do susto, o jovem não sofreu ferimentos graves e conseguiu retornar em segurança com a ajuda do pai.

A experiência foi registrada em vídeo, o que permitiu a Simancas reviver cada detalhe do momento. Somente ao assistir às imagens ele percebeu a dimensão real do ocorrido e notou que havia outras baleias na região. O impacto da gravação reforçou o quanto sua sorte foi determinante para sair ileso.

Após o incidente, o jovem passou a refletir sobre a imprevisibilidade da natureza e a importância de respeitar a vida selvagem. A experiência não foi apenas um susto, mas uma oportunidade de aprendizado. Ele acredita que a situação poderia ter sido ainda mais perigosa se o animal estivesse em um comportamento agressivo ou brincalhão demais.