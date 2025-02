Vídeo flagra momento em que mulher é derrubada e tem bicicleta arremessada no ar por fio de telefonia

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que uma mulher é derrubada depois que um fio de telefonia ficou preso à bicicleta dela.

Como detalhado pelo site R7, o caso foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua do acidente.

No registro, é possível ver o momento em que a vítima estava pedalando quando o fio prendeu em sua bicicleta.

Bem nessa hora, um carro passou arrastando o cabo.

Com isso, ela é puxada e acaba caindo no chão, com a bicicleta sendo arremessada no ar, em questão de segundos.

Ainda de acordo com as informações, a mulher quebrou o braço. Confira o flagrante:

Com informações do site R7