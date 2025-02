Gato de rua sobe em cão e ‘pede’ para tutor adotá-lo também: “Meus instintos paternos entraram em ação”

Jo Palma saiu para passear com seu cachorro em um domingo qualquer quando um pequeno gatinho de rua, com apenas duas semanas de vida, apareceu de repente. O filhote, sozinho e indefeso, não hesitou: aproximou-se, pulou no cão e seguiu a dupla pelo trajeto. As informações são do The Dodo.

ANÚNCIO

“Meus instintos paternos entraram em ação imediatamente”, contou Palma ao The Dodo. Ele sabia que, sem ajuda, o gatinho não sobreviveria.

Palma decidiu adotá-lo e batizou-o de Leo. Nos primeiros dias, o filhote precisava ser alimentado com mamadeira a cada poucas horas. Para não deixá-lo sozinho, Palma o levava para todos os lugares: no carro, no trabalho e até na academia, onde Leo adorava se equilibrar nos ombros do tutor enquanto ele treinava.

Assista um dos registros virais compartilhados pelo tutor de Leo nas redes sociais:

Leia mais:

Com o tempo, Leo cresceu e se tornou um gato saudável e curioso. O vínculo com Palma se fortaleceu, assim como a amizade com o cachorro que o acolheu desde o início. Hoje, o trio compartilha passeios, visitas à praia e momentos aconchegantes em casa.

Palma destaca que Leo chegou em um momento difícil de sua vida e trouxe conforto e alegria inesperados. “Quando eu mais precisei de alguém, ele estava lá por mim – e eu estava lá por ele”, declarou emocionado.