Casal mineiro celebra 75 anos de casamento e revela o segredo da longevidade no amor: “Muito respeito”

Em tempos de relações cada vez mais efêmeras, um casal de Muriaé, na Zona da Mata mineira, celebra uma trajetória rara: 75 anos de união. Derval Pimentel, de 102 anos, e Ady, de 94, construíram uma vida juntos baseada no respeito e na cumplicidade. O casamento, realizado em fevereiro de 1950, resistiu ao tempo e às adversidades, virando um exemplo de dedicação e parceria.

Desde a juventude, os dois compartilharam não apenas o amor, mas também desafios. Enquanto ele se dedicava à vida no campo, ela decidiu investir nos estudos e se formou em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na década de 1980. Mesmo vivendo momentos de separação geográfica devido ao trabalho e à educação dos filhos, nunca deixaram de apoiar um ao outro.

“É bem difícil, mas a gente leva com muito respeito e luta para chegar em tantos anos juntos. Foram muitos desafios, lutamos muito para educar os filhos”, revelou Ady.

Trajetória de superação e companheirismo

Ao longo dos anos, o casal construiu uma família sólida, composta por seis filhos, nove netos e, em breve, cinco bisnetos. Ainda de acordo com o G1, apesar da rotina exigente, conseguiram equilibrar trabalho e vida pessoal, sempre priorizando os momentos em família. Durante os estudos da esposa e dos filhos, a família se dividia entre Juiz de Fora e Muriaé, mas os encontros na fazenda Vista Alegre, nos finais de semana, fortaleciam os laços.

Mesmo com a idade avançada, os dois seguem ativos e independentes. Ady mantém uma rotina dinâmica, enquanto o marido continua a se ocupar com tarefas simples do dia a dia. Para eles, o segredo da longevidade no casamento está na confiança, no respeito mútuo e na fé, elementos que sempre nortearam sua relação.

A celebração das bodas de brilhante aconteceu no início de fevereiro e reuniu familiares e amigos. A cerimônia foi conduzida pelo padre Pierre Maurício, que ressaltou a importância do perdão e da resiliência para a construção de um casamento duradouro. O sacerdote, emocionado, afirmou nunca ter celebrado uma união tão longa.