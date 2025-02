Esposa ‘explode’ após cuidar do filho doente e ter tarefa repassada pelo marido: “Me acordou a noite inteira”

Uma mãe, por meio do usuário u/Magical-Princess, compartilhou no Reddit seu desabafo sobre uma noite difícil após cuidar do filho doente e lidar com a insônia causada pelo marido gripado. Seu relato rapidamente gerou debate sobre equilíbrio nas responsabilidades do casal e os limites da paciência.

ANÚNCIO

No fim de semana, seu filho pequeno apresentou sintomas de doença, o que a fez passar noites acordada. “Provavelmente tive entre 10 e 12 horas de sono interrompido no total”, contou. Quando seu marido começou a sentir os primeiros sinais de gripe, ela foi dormir mais cedo para recuperar as energias, mas acabou sendo despertada repetidamente.

O marido roncou alto, pediu cobertores, sussurrou para Alexa verificar o horário e, em um momento inesperado, fez uma ligação de trabalho do próprio leito, deixando uma mensagem em volume alto.

Leia mais:

O ápice da frustração ocorreu às 5h30, quando ele a acordou pedindo que assumisse a rotina matinal do filho — uma tarefa que normalmente ficava sob sua responsabilidade.

Foi nesse momento que a paciência da esposa chegou ao limite. Exausta, ela explodiu: “Você me acordou a noite inteira e agora quer que eu levante mais cedo para fazer o que era sua obrigação? Eu não posso faltar ao trabalho!”, desabafou.

O marido, por sua vez, tentou justificar-se dizendo que casamento envolve apoio “na saúde e na doença”, o que a irritou ainda mais. Sentindo-se sobrecarregada e desconsiderada, ela encerrou a discussão e decidiu dormir no sofá na noite seguinte.