Menino “eletrizado” viraliza ao brincar em parquinho e internautas o comparam com o Supla

Um vídeo gravado em Belo Horizonte (MG) tem repercutido nas redes sociais ao mostrar um menino com uma energia contagiante enquanto brincava em um parquinho. A cena foi registrada por moradores e compartilhada pela autora Naira Miranda, chamando atenção pelo entusiasmo do garoto, que se movimentava de maneira intensa e animada.

Rapidamente, as imagens começaram a circular e os internautas fizeram comparações com o cantor Supla, conhecido por sua atitude irreverente e estilo extravagante. O comportamento do menino, descrito como “eletrizado”, gerou debates sobre a infância, a exposição digital e a forma como as expressões corporais das crianças são percebidas em espaços públicos.

Visual natural ou fenômeno físico?

Muitos usuários das redes sociais comentaram que a energia demonstrada pelo garoto é algo comum na infância, período em que a vitalidade e a criatividade são manifestadas de forma espontânea. Especialistas ressaltam que brincadeiras ao ar livre e atividades físicas são essenciais para o desenvolvimento motor e emocional das crianças.

Outro detalhe que chamou atenção foi o cabelo do menino, que parecia arrepiado, reforçando ainda mais a comparação com o músico. O efeito, no entanto, pode ser explicado pela eletricidade estática, fenômeno comum quando há atrito entre os fios de cabelo e superfícies sintéticas, como escorregadores ou tecidos de brinquedos. Esse efeito é temporário e não representa qualquer risco.

