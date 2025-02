Um morador de um subúrbio de Sydney, na Austrália, levou um susto ao calçar suas botas em setembro do ano passado. Assim que enfiou o pé, sentiu algo pequeno e peludo se mexendo lá dentro. As informações são do The Dodo.

Intrigado, ele olhou dentro do calçado e descobriu que um animal estava confortavelmente encolhido ali dentro.

A princípio, ele pensou que fosse um filhote de gambá e, sem saber como proceder, chamou a organização de resgate WIRES. A voluntária Anna chegou rapidamente e encontrou o homem ao lado de sua filha, que estava empolgada com o achado inusitado.

Quando Anna tentou retirar o animal da bota, algo inesperado aconteceu.

“Para minha maior surpresa, ouvi um grunhido alto”, disse Anna. “Que é um som que gambás bebês não fazem (eles fazem um guincho).”

Homem sente algo no pé ao calçar suas botas e chama socorrista imediatamente: ‘Nunca tinha visto’ (Reprodução/WIRES)

Foi só ao puxá-lo para fora que veio a revelação: o pequeno invasor não era um gambá, mas sim um sugar glider, um marsupial capaz de “voar” entre as árvores graças a uma membrana que funciona como um paraquedas natural.

Anna ficou impressionada. Em três anos trabalhando com resgates na região de Cammeray, nunca tinha visto um sugar glider por ali. Normalmente, esses animais dormem em ocos de árvores, mas esse escolheu um esconderijo bem diferente: uma bota.

Apesar do susto, o sugar glider estava saudável. Para garantir que ele estivesse bem antes de voltar à natureza, Anna lhe ofereceu hidratação e um pouco de fruta. Ao anoitecer, quando seus predadores já estavam dormindo, ela o levou até uma árvore de eucalipto e o soltou.

“Ver ele subindo no eucalipto foi uma experiência incrivelmente especial”, disse Anna.