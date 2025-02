Bebê forrozeira encanta ao acordar dançando e vira sensação na internet

Maria Luiza, uma garotinha de menos de dois anos, tem conquistado as redes sociais com seu talento natural para o forró. Filha do cantor e sanfoneiro Fabiano Guimarães, a pequena já demonstra paixão pela música e surpreende ao acordar dançando ao som do ritmo nordestino.

Em um vídeo publicado pelo pai, a criança aparece vestida para sair, mas antes mesmo de tomar café, começa a se movimentar no compasso da música. O momento, registrado e compartilhado nas redes sociais, encantou internautas e rapidamente viralizou.

O artista, orgulhoso, comentou na gravação: “Filha de forrozeiro é assim: no café da manhã a gente escuta quem? Flávio José”. A publicação logo recebeu uma enxurrada de elogios, e muitos internautas destacaram a importância de incentivar a cultura musical desde a infância.

A ligação da menina com a música não é por acaso. O pai, que percorre o Nordeste fazendo shows com sua banda, sempre incentiva a filha a vivenciar a tradição musical da região. Em outra gravação, ela aparece segurando a mamadeira com uma das mãos enquanto tenta acompanhar o ritmo, arrancando sorrisos dos seguidores.

Nas redes sociais, a cena gerou uma série de reações positivas. Comentários elogiaram o apoio da família na construção de uma identidade cultural forte para a pequena. “Está no sangue! Logo, logo, estará no palco com o pai”, escreveu uma seguidora. Outro internauta destacou: “Parabéns por ensinar nossa cultura de forma tão espontânea!”

