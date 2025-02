Durante uma visita à família na Nova Zelândia, Brendan Lang decidiu aproveitar a paisagem deslumbrante ao seu redor e registrar cada momento. Mas ele não imaginava que uma de suas fotos capturaria algo impressionante. As informações são do The Dodo.

ANÚNCIO

Enquanto caminhava por um penhasco com vista para o oceano e um farol, Lang encontrou o ângulo perfeito e tirou várias fotos do cenário. Mais tarde, ao revisá-las, ficou chocado com o que viu.

No centro de uma das imagens, uma enorme gaivota parecia surgir das nuvens em um clarão, criando um efeito quase sobrenatural. “Engraçado porque nem me lembro de ter visto uma gaivota naquele momento”, contou Lang ao portal The Dodo.

Leia mais:

Coincidência ou fenômeno místico?

A foto rapidamente chamou atenção nas redes sociais, com muitas pessoas comentando sobre a aparência angelical e pacífica da ave.

Ave Mística? Homem fica chocado ao registrar pássaro saindo das nuvens em clarão (Reprodução/Brendan Lang)

Lang acredita que a explicação seja simples: “Minhas fotos são tiradas no meu smartphone Samsung S21 Ultra e acredito que, enquanto tirava as fotos, uma gaivota passou entre o obturador da foto. Não tenho muita certeza, mas amo essa imagem”, disse

Embora o mistério sobre como a ave parou na foto ainda permaneça, Lang já compartilhou a foto online e diversas pessoas se apaixonaram pela característica mística no registro.

ANÚNCIO

“Muitas pessoas comentaram dizendo o quão angelical ela parece e quão pacífica a imagem é”, disse Lang.

Mesmo sem uma resposta definitiva, a foto se tornou uma das mais marcantes de sua vida — e encantou a web com sua atmosfera mágica.