Jovem desabafa nas redes e revela que descobriu traição do namorado em um sonho: viu o nome dela

Uma jovem decidiu desabafar recentemente nas redes sociais e revelar como supostamente descobriu uma traição do namorado por meio de um sonho.

Em uma postagem, ela disse que viu tudo em uma ‘visão’ enquanto dormia e que confirmou a situação logo depois.

Ela começou: “Eu descobri através de um sonho. Na real, não sei se chegaram a ter algo, mas estavam conversando”.

“Senti que algo estava diferente. Sonhei com uma menina (não conhecia a pessoa do sonho) cujo nome era Samanta.”

“Acordei, fui fuçar no WhatsApp e bingo: uma Samanta do trabalho com conversinhas. Detalhe: nunca tinha falado com ele sobre essa moça. Nem sabia da existência”, completou.

Descobriu a traição por causa de um pingo de shoyu

Outros casos de infidelidade, descobertos por situações inesperadas, já viralizaram nas redes.

O influenciador Sérgio Murilo Andrade compartilhou o relato de uma jovem que descobriu a traição por causa de uma foto.

Segundo o relato, a jovem viu um pingo de shoyu em fotos diferentes e acabou ligando os fatos. Confira o caso: