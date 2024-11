Mulher cuida do marido acamado por seis anos e ele a troca por outra

Durante seis anos, uma mulher na Malásia cuidou incansavelmente do marido, que ficou acamado após um acidente de carro. Após sua recuperação, no entanto, ele pediu o divórcio e se casou com outra pessoa, o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. A cuidadora, que se chama Nurul Syazwani, compartilhou a notícia e atraiu rapidamente o apoio e a solidariedade de milhares de seguidores.

De acordo com o Extra, após o acidente, que ocorreu dois anos depois do casamento, Syazwani assumiu todas as responsabilidades pelos cuidados do marido, dedicando-se dia e noite a tarefas como alimentação e higiene. Nos primeiros anos, ela publicou relatos de sua rotina, criando uma comunidade de apoio com mais de 32 mil pessoas que acompanhavam sua jornada. Nos relatos, ela descrevia o cansaço físico e emocional, mas também a gratidão pelo apoio de sua própria família e da família do marido.

Desfecho inesperado

No entanto, o que parecia uma história de amor e superação tomou um rumo inesperado quando o homem decidiu se divorciar após se recuperar. Pouco tempo depois, ele casou-se novamente. A própria Syazwani fez o anúncio, compartilhando uma foto do ex-marido com sua nova esposa. Em tom de despedida, ela desejou felicidade ao casal, pedindo que a nova esposa cuidasse dele com o mesmo zelo que ela havia demonstrado.

A notícia do divórcio, no entanto, provocou uma onda de críticas direcionadas ao ex-marido. Internautas expressaram revolta, chamando-o de “ingrato” e “sem coração”. Syazwani, ao perceber a quantidade de comentários negativos, apagou a publicação e tentou acalmar a situação, afirmando que ambos cumpriram suas responsabilidades no casamento e que, agora, continuariam a criar o filho em harmonia.

Repercussão e apoio à ex-esposa

Apesar de tentar amenizar a situação, a reação dos seguidores continuou intensa. Muitos enalteceram a força e a dedicação de Syazwani, deixando mensagens de apoio e encorajamento. “Você enfrentou desafios quando ele mais precisou. Acredite que um futuro melhor te espera”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Uma mulher como você merece alguém que realmente a valorize”.

Syazwani demonstrou um exemplo de superação e resiliência, e embora tenha escolhido perdoar, a história segue comovendo e gerando empatia entre os internautas, que a consideram uma verdadeira heroína.