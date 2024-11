Casamento em MG ganha show de rock surpresa na saída da igreja

Em Varginha, Minas Gerais, um casal de recém-casados viveu uma experiência única ao sair da Igreja do Rosário, onde haviam celebrado seu casamento. Após a cerimônia, foram surpreendidos por um músico tocando guitarra em frente à igreja. A cena, capturada em vídeo, rapidamente viralizou nas redes sociais, encantando internautas e adicionando um toque inesperado e emocionante ao evento.

Conforme noticiado pelo G1, tudo aconteceu na noite de 26 de outubro. O guitarrista, que também é dentista, havia se apresentado em um bar próximo à igreja e estava acompanhado de amigos e familiares. Após o término do show, ele e o baterista decidiram tocar uma última música, com a permissão do dono do bar. A noiva, Fernanda Helena, que é fã de rock, ouviu o som e, espontaneamente, pediu para tirar uma foto com o músico. O pedido logo se transformou em uma performance que surpreendeu os convidados e animou os noivos.

Foto: Arquivo pessoal

Wallace Coimbra, o guitarrista, descreveu o momento como algo único em sua carreira musical. Ao perceber o entusiasmo da noiva, ele a convidou para acompanhar a apresentação junto ao público do bar. A noiva, emocionada, descreveu a experiência como “surreal” e afirmou que o momento foi marcado por uma sintonia especial entre ela, o músico e o ambiente ao redor.

Além disso, a cena trouxe à memória o icônico casamento de Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, que tocou em frente a uma igreja em um de seus videoclipes. Para Wallace, a situação foi “inesquecível”, já que, embora já tenha trabalhado com música em outras ocasiões, nunca havia vivido um momento tão autêntico e envolvente.

O evento rapidamente se tornou um assunto comentado na cidade e online. Familiares e amigos dos noivos ficaram emocionados, especialmente a mãe da noiva, que descreveu o final da cerimônia como “esplêndido”. Para os noivos, o casamento foi além do que haviam sonhado, misturando o tradicional e o inesperado de maneira mágica.