Após demissão, engenheira muda de vida e viraliza descascando ostras

Após uma demissão inesperada do setor de tecnologia, a engenheira americana Hannah Chea, de 24 anos, encontrou um caminho totalmente diferente: tornou-se descascadora de ostras em São Francisco, nos Estados Unidos. Com apenas algumas semanas nessa nova profissão, Hannah compartilhou a mudança de rotina nas redes sociais e rapidamente conquistou atenção, acumulando mais de 1,8 milhão de visualizações e cerca de 72 mil curtidas em uma publicação no Instagram.

ANÚNCIO

No vídeo, ela revela sua satisfação com o novo trabalho, apesar do contraste evidente entre sua antiga carreira e a nova ocupação. “Acabei de ser demitida do meu cargo de engenheira e, agora, aqui estou eu descascando ostras em um navio”, comenta Hannah no registro. Segundo ela, a experiência é um alívio em relação ao ritmo exigente do setor de tecnologia, mesmo que os ganhos ainda estejam longe de cobrir todas as despesas de seu estilo de vida anterior.

Veja o vídeo!

Transição de carreira e a rotina no mar

A publicação segue Hannah durante um dia típico, desde a coleta das ostras em um mercado local até o trabalho no navio da empresa Oyster XO, onde atua. Embora a diferença entre as ocupações seja significativa, ela afirma estar apreciando cada momento no mar. Ao narrar sua experiência, Hannah destaca a simplicidade e o ritmo menos acelerado, o que, segundo ela, trouxe uma sensação de renovação.

O aspecto financeiro, entretanto, é uma realidade que pesa. A nova renda é insuficiente para cobrir o aluguel e está longe do salário que recebia como engenheira. Ainda assim, a jovem demonstrou resiliência ao adaptar-se e encontrar contentamento em uma realidade diferente, mesmo que temporária.

A história de Hannah tem ressoado entre os internautas, que deixaram mensagens de apoio e de encorajamento. Muitos se identificam com sua coragem para recomeçar, em especial em um mercado de trabalho volátil. Em tempos de instabilidade econômica, o relato provocou debates sobre a busca por satisfação no trabalho e a capacidade de adaptação diante de imprevistos profissionais.