VÍDEO: Mãe viraliza no TikTok ao mostrar reação emocionante da filha ao descobrir que iria ao show de Bruno Mars

Amor de fã! Há alguns dias, uma mulher chamada Cris Carnio viralizou no TikTok ao compartilhar a reação especial de sua filha ao descobrir que iria no show do cantor americano Bruno Mars, que está realizando uma sequencia de shows no Brasil.

Na publicação, que acumula quase 500 mil visualizações até o momento, Cris presenteia a filha com uma camiseta do artista. A menina comemora e exibe o presente para a pessoa responsável pela filmagem.

Na sequência, Cris então dispara: “Nós vamos no show”, disse. Surpresa, a garota, que não teve o nome divulgado, levou as mãos a boca e não conseguiu segurar a emoção.

Bruno Mars, dono de hits como ‘Just The Way You Are’, ‘Talking To The Moon’ e ‘Locked Out Of Heaven’, começou na última sexta-feira (04) uma sequência de 14 shows em solo brasileiro, que vai até o dia 5 de novembro. Além de São Paulo, o artista também tem apresentações marcadas no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Na seção de comentários, internautas se emocionaram com a cena. “Vale tanto fazer nossos filhos felizes! Eu chorei aqui! Parabéns, mãe. Memórias afetivas farão total diferença na vida dela!” escreveu uma pessoa.

“Que fofa! É muito bom proporcionar essas coisas para quem a gente ama!” comentou a segunda. “Eu chorei e nem vou no show... Muito linda! Já tão feliz e satisfeita que estava com a ‘brusinha’ dela, nem cogitava ir ao show” disse a terceira.

“Lembro até hoje quando minha mãe fez a surpresa para mim que íamos no show do Justin Bieber em 2011. Não vejo a hora de viver isso com a minha filha (ela ainda tem 2 anos e meio kkk)” contou mais uma.