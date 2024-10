Noivo abre notebook no casamento para trabalhar e cena divide opiniões de internautas

Um momento inusitado e polêmico gerou debate nas redes sociais após o cofundador da startup Thoughtly, Casey Mackrell, ser flagrado trabalhando durante a recepção de seu próprio casamento. de acordo com a Revista PEGN, o incidente ocorreu no último fim de semana, quando ele se casou com Grace Thoenen, na Flórida. Enquanto os convidados dançavam e comemoravam, Casey foi visto digitando em seu notebook, o que rapidamente viralizou na internet.

A situação ganhou destaque nas redes, especialmente após um colega de trabalho do empresário, Torrey Leonard, publicar uma foto no LinkedIn com a legenda destacando o comprometimento do noivo com o trabalho. Segundo o relato, a startup de Casey havia conquistado um importante cliente, o que resultou em prazos apertados para a entrega de um projeto, coincidentemente marcado para o mesmo dia da cerimônia.

Foto: Reprodução

Repercussão nas redes sociais

A publicação gerou uma grande repercussão, não apenas no LinkedIn, mas também no X (antigo Twitter), onde uma captura de tela da postagem atingiu milhões de visualizações. Nas redes, a cena dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram a dedicação do empresário, outros criticaram o que consideraram um excesso de foco no trabalho em detrimento de um momento tão significativo.

Comentários no LinkedIn variaram entre críticas à postura de Casey e reflexões sobre a cultura de trabalho atual. Alguns usuários argumentaram que o episódio refletia uma relação não saudável com o emprego, com uma pessoa comentando: “Isso não é comprometimento, é lamentável”. Já outros destacaram que a situação era “patética”, reforçando a importância de equilibrar a vida profissional com a pessoal.

A imagem do noivo com o notebook no próprio casamento tornou-se símbolo de um debate maior sobre os limites do trabalho e as pressões enfrentadas por empreendedores, que frequentemente se veem em situações de extrema dedicação para manter suas empresas competitivas, mesmo em momentos pessoais.