Mulher descobre que é prima do marido após 10 anos de casamento e história viraliza

Uma mulher norte-americana, moradora do Colorado, foi surpreendida ao descobrir que ela e seu marido são parentes próximos, após uma década juntos. Celina Quinones decidiu comprar um teste de DNA para saber mais sobre sua árvore genealógica e rastrear suas origens familiares. No entanto, o que parecia apenas uma curiosidade sobre sua herança acabou revelando um fato inesperado: ela e Joseph, seu esposo, são primos.

De acordo com o The Mirror, o casal, que se casou após apenas quatro meses de namoro, tem três filhos e, ao longo dos anos, não havia suspeitado de sua relação sanguínea. Celina, em entrevista ao podcast Love Don’t Judge, explicou que resolveu investigar seu DNA devido às frequentes perguntas sobre a aparência diversa de seus filhos. Cada um deles tem características físicas bastante diferentes, o que a motivou a buscar mais informações sobre suas raízes.

Reação à descoberta e repercussão nas redes

Ao receber o resultado do teste de DNA, o casal ficou chocado ao descobrir que eram primos. Celina descreveu o momento como perturbador e chegou a questionar se deveriam se separar. No entanto, após refletirem sobre o assunto, eles decidiram continuar juntos, visto que já construíram uma família sólida ao longo dos anos.

A surpresa não ficou apenas entre eles. Celina achou que o fato inusitado poderia gerar boas risadas e, por isso, compartilhou a história em um vídeo no TikTok. O clipe rapidamente viralizou, atingindo milhões de visualizações e gerando uma onda de comentários. Enquanto algumas pessoas criticaram a situação, outras se divertiram com a revelação. A esposa comentou que não esperava tamanha repercussão e que muitos dos comentários foram negativos, com algumas pessoas sugerindo que o casal deveria ter percebido a semelhança antes.

Apesar do choque inicial, os dois continuam juntos e agora compartilham sua história de maneira leve, sem arrependimentos. A descoberta ocorreu devido a falhas no registro da árvore genealógica, já que a avó paterna de Joseph foi adotada e as conexões familiares acabaram se perdendo ao longo do tempo.