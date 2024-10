Motorista fantasiado de ‘monstro’ é flagrado em alta velocidade na Alemanha

Na Alemanha, um caso chamou a atenção da polícia de Dortmund, que registrou um motorista dirigindo 16 km/h acima da velocidade permitida em uma rodovia. O que poderia ser apenas uma infração comum se tornou um fato curioso devido ao detalhe de que o condutor estava vestido com uma fantasia do “Monstro Come-Come”, personagem da série infantil “Vila Sésamo”. De acordo com o Extra, o flagrante foi feito por um radar de velocidade na estrada que liga Dortmund a Hagen.

O veículo, um Audi RS2 Avant, está registrado em nome de um homem de 57 anos, morador de Hagen. No entanto, ainda não está claro se era ele quem conduzia o carro no momento da infração. O uso da fantasia levantou preocupações sobre a segurança, uma vez que acessórios desse tipo podem prejudicar a visão e aumentar o risco de acidentes, principalmente quando combinados com excesso de velocidade.

Riscos e consequências de dirigir fantasiado

A polícia alertou sobre os perigos dessa atitude, ressaltando que o uso de uma máscara pode ter consequências graves. Um representante das autoridades declarou que, em casos de acidentes, não basta o arrependimento posterior. A diversão momentânea pode se transformar em tragédia, afetando a vida de outras pessoas.

Além disso, o caso foi comentado pelo advogado Arndt Kempgens, especialista em trânsito, que explicou ao jornal local “Bild” que o proprietário do veículo tem o direito de se recusar a fornecer provas, caso seja questionado sobre quem estava dirigindo. Contudo, se ele admitir ter usado a fantasia ou identificar o verdadeiro condutor, a multa pode ser mais alta. O valor estimado da multa por excesso de velocidade e outras infrações gira em torno de 100 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 610.