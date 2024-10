Moradores da Flórida acolhem gatos de rua para protegê-los durante passagem do furacão Milton

Cidadãos da Flórida se prepararam para enfrentar o furacão Milton, ocorrido na noite desta quarta-feira (9), causando diversos estragos pelas cidades nos Estados Unidos. Diversos residentes se mobilizaram para salvar a vida dos pets nas ruas. No TikTok, compartilharam registros socorrendo os gatos de rua. O apanhado de relatos foi compartilhado no portal The Dodo.

Xilenia Mena, uma das moradoras de Miami, falou sobre a existência de diversos gatos de rua em seu bairro. Em seu TikTok, a influencer contou ter se sensibilizado e resolveu fazer um abrigo improvisado em sua varanda. O local estava protegido por persianas.

“Parte meu coração imaginar que eles estão tão assustados”, contou Mena em um vídeo.

A tiktoker criou todo um ambiente em sua varanda, disponibilizando camas, cobertores e comida para os gatinhos. Ela ainda borrifou o ambiente com catnip, uma erva benéfica aos gatos, a fim de deixá-los ainda mais confortáveis.

“Todos merecem se sentir seguros”, contou Mena em seu perfil na rede social.

Dedicação no resgate

Uma moradora de Tampa, Casey Corley, também abrigou um gato de rua, o qual foi apelidado de Tangerine. O animal acabou se misturando com os cachorros de sua socorrista, já se sentindo parte de casa.

Bobbie Yvonne, outra residente de Tampa, também resgatou quatro gatos para protegê-los do furacão. Ela distribuiu areia e comida para os animais se sentirem confortáveis.

“Não posso correr riscos e me sinto mal pelos gatos que não consigo pegar”, disse Yvonne em um TikTok.

Kelly Garrison também alocou dois gatos da vizinhança em sua casa, que se surpreendeu ao vê-los decidirem ficar. “Eles nunca gostam de ficar dentro de casa, então devem saber que algo está acontecendo”, disse Garrison em um TikTok. “Vamos superar essa tempestade juntos, ok?”, disse Garrison.