‘Meus relacionamentos melhoraram’: estudante do Reino Unido viraliza no TikTok após passar um ano sem fazer compras

Uma estudante do Reino Unido, de 26 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar sua experiência de passar um ano sem compras. Mia Westrap, que acumulou dívidas durante os anos de faculdade, decidiu mudar completamente seus hábitos de consumo. No início de seu desafio, ela limitou seus gastos apenas ao essencial, eliminando compras impulsivas e saídas frequentes para refeições e lazer.

A estudante, que atualmente cursa doutorado, compartilhou que seu comportamento anterior envolvia jantares e compras frequentes, apesar de não viver de maneira extravagante. No entanto, a pressão financeira acabou se tornando insustentável. Como resultado, ela se lançou no desafio de passar 12 meses sem compras supérfluas, documentando tudo no TikTok, onde sua proposta rapidamente viralizou, alcançando mais de um milhão de visualizações.

Vida social e ajustes ao novo estilo de vida

Mesmo com as restrições, a jovem conseguiu manter sua vida social. Ela optou por alternativas mais econômicas, como preparar suas próprias refeições e beber apenas água ao sair com amigos. Além disso, em vez de frequentar bares e restaurantes, passou a realizar piqueniques e caminhadas ao ar livre, uma mudança que também fortaleceu seus relacionamentos. A estudante destacou que momentos simples, como passar horas conversando com amigos em casa, se tornaram ainda mais significativos.

Durante o verão, a tentação de gastar com roupas novas ou eventos sociais foi grande, mas ela encontrou maneiras de se divertir sem gastar dinheiro. Embora tenha admitido que, ocasionalmente, cedeu a pequenos luxos, como lanches no cinema, o saldo final foi positivo.

Lições aprendidas e mudanças para o futuro

Ao longo do ano, a jovem observou mudanças importantes em sua relação com o dinheiro. Pela primeira vez, conseguiu terminar os meses com saldo positivo em sua conta, algo que antes parecia impossível. Agora, após completar o desafio, ela está determinada a manter uma abordagem mais consciente em relação ao consumo, evitando compras impulsivas e priorizando o que realmente é necessário para sua vida.