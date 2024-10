Bebê faz xixi no rosto da mãe logo ao nascer e vídeo viraliza nas redes sociais

Um momento inesperado e divertido marcou o nascimento do pequeno Daniel, filho de Francielly Jacob e Douglas Neves, em Goiânia. Logo após o parto, o bebê surpreendeu todos na sala ao fazer xixi diretamente no rosto da mãe, que, deitada, ainda tentou desviar, mas não conseguiu escapar do “batismo”. A cena inusitada foi gravada e rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando risadas e uma enxurrada de comentários.

ANÚNCIO

O episódio ocorreu na Ela Maternidade, onde a equipe médica estava limpando o recém-nascido, quando o pequeno lançou o jato em direção à mãe. Apesar do susto, Francielly levou o incidente com muito bom humor e compartilhou o vídeo em suas redes, escrevendo: “E meu bebê que fez xixi em mim quando nasceu”. A publicação rapidamente ganhou popularidade, e internautas se divertiram com a situação.

Reações divertidas e recuperação do bebê

Não demorou para que o vídeo gerasse repercussão nas redes sociais. Diversos usuários brincaram sobre a personalidade precoce do bebê, dizendo que ele já estava “mostrando quem manda” ou que seria uma criança arteira. A cena de Daniel marcando território logo no primeiro contato com a mãe arrancou gargalhadas e reforçou o carinho do público pelo momento descontraído.

Embora o vídeo tenha sido leve e engraçado, o início da vida de Daniel foi desafiador. Após o nascimento, ele precisou ficar 23 dias na UTI, o que trouxe apreensão para os pais. Felizmente, o bebê se recuperou bem e já está em casa, cercado de amor e cuidados. Francielly fez questão de agradecer a todos que enviaram orações e mensagens positivas durante os dias difíceis: “Foram momentos intermináveis, mas graças a Deus, nosso Daniel venceu!”, comentou emocionada.