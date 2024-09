Oksana Masters, a atleta paralímpica que sobreviveu ao acidente nuclear de Chernobyl

Aos 35 anos, a atleta Oksana Masters conquistou 18 medalhas paralímpicas para os Estados Unidos, onde cresceu depois de ter sido adotada aos oito anos. Durante sua carreira esportiva, ela se destacou em disciplinas como remo, ciclismo, biatlo e esqui nórdico; e embora agora seja uma verdadeira campeã, em seu corpo ela carrega as marcas da dor que passou desde a infância, após ter sido sobrevivente do acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Ao longo de sua vida, às sequelas nucleares se somaram as adversidades de viver em três orfanatos, onde foi vítima de abusos.

Oksana Masters nasceu na Ucrânia com ossos das pernas pouco desenvolvidos e um membro mais curto que o outro, tinha seis dedos em cada pé, mas sem polegares. Seus pais a deram para adoção, alegando que não tinham recursos para pagar por seus tratamentos médicos.

Passou por três orfanatos, onde foi vítima de abusos. O maltrato foi tanto que, mesmo sendo adulta, ainda tem dificuldade em ser tocada sem sentir medo.

“Muitas pessoas não querem acreditar no que acontece em certos orfanatos na Ucrânia, mas deveriam saber. Coisas terríveis acontecem. É por isso que também estou coberta de cicatrizes. Cicatrizes muito diferentes”, disse a atleta, conforme noticiado pelo Vanguardia.

Aos oito anos, Gay Masters, uma mãe solteira, a adotou e a levou para viver em Buffalo, Nova York. Embora a vida lhe tenha proporcionado os confortos que toda criança deve ter, Oksana teve dificuldade em se adaptar a esses confortos, não gostava de sua cama macia e preferia deitar no chão. Era difícil para ela receber carinho.

“Fui cuidada, me alimentaram bem, tive uma boa mãe. Mas houve algumas mudanças que foram difíceis para mim. Uma delas era dormir, pois associava isso ao abuso”, relatou.

Amputaram uma perna e anos depois a outra, o que ajudou a melhorar sua mobilidade. Também passou por várias cirurgias para reconstruir as mãos.

Oksana Masters e o esporte

Depois de ter suas pernas amputadas, Oksana Masters encontrou refúgio no esporte, mais do que apenas uma forma de entretenimento ou hobby, foi uma terapia que a ajudou a se curar emocionalmente e, é claro, a fortalecer sua condição física.

"Não me dediquei ao esporte para ganhar, mas ele me ajudou a me entender. O esporte me fez perceber que o corpo, meu corpo, tem um poder que nunca deve ser subestimado", disse ao The Players Tribune.

Oksana Masters participou em sete Jogos Olímpicos, conquistando 18 medalhas em diferentes disciplinas para os Estados Unidos. Em Paris 2024, ela conquistou a medalha de ouro na prova de contrarrelógio de ciclismo.