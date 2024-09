O segundo homem mais alto do mundo é o atleta paralímpico Morteza Mehrzad: esta é a sua história

O atleta iraniano Morteza Mehrzad, de 36 anos, tem sido uma figura chave para a conquista do ouro da equipe de voleibol sentado nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com 2,46 metros, ele é o segundo homem mais alto do mundo e o mais alto a ter participado de Jogos Paralímpicos.

O Irã é líder no voleibol sentado paralímpico. Antes de Paris 2024, ganhou sete das nove edições, tendo perdido apenas em Atenas 2004 e no Rio 2016. Este ano, a equipe mais uma vez se destacou e Mehrzad foi uma peça determinante.

A altura de Morteza Mehrzad tornou-o um dos grandes baluartes do voleibol. Juntamente com sua estratégia esportiva, isso o tornou um verdadeiro campeão, motivo pelo qual em 2018, 2021 e 2022 recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador. Atualmente, por onde passa, muitos pedem autógrafos e uma foto, mas nem sempre foi assim, pois paradoxalmente a altura que hoje é motivo de admiração e impulso no esporte, também foi o motivo pelo qual ele sofreu emocionalmente desde a infância, pois ele sofre de acromegalia, um distúrbio hormonal que causa crescimento extremo em seu corpo. Morteza se sentia intimidado por sua altura. Na adolescência, ele sofreu de depressão e não queria sair de casa.

O La Vanguardia diz que aos 16 anos teve um acidente de bicicleta, no qual fraturou a pelve, o que interrompeu o crescimento de sua perna direita, fazendo com que esse membro tenha dois centímetros a menos que o esquerdo.

Morteza Mehrzad e sua grande descoberta

Morteza Mehrzad foi descoberto pelo seu treinador num programa iraniano. O treinador viu-o a falar numa entrevista durante uma transmissão de pessoas com deficiência. Ao ver a sua grande altura, não hesitou em contactá-lo, pois esta característica poderia destacá-lo no voleibol, e de fato assim foi. Ele está na equipe de voleibol sentado do Irã desde 2015. Desde então, é um atleta fundamental na equipe e é admirado em seu país, onde conquistou várias medalhas de ouro.

“Antes de jogar vôlei sentado, as pessoas me olhavam de boca aberta. Agora querem me conhecer e tirar selfies comigo”, disse Morteza, que se destaca não apenas no Irã, mas no mundo, como um dos melhores jogadores de vôlei.