Escândalos no YouTube: os criadores mais polêmicos da plataforma

A era dos influenciadores começou no YouTube, quando os criadores de conteúdo compartilhavam diferentes tipos de vídeos para entreter o público, alcançando grande fama.

ANÚNCIO

A seguir, deixo-te com uma pequena lista dos youtubers mais polêmicos que a plataforma de vídeos tem.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

MrBeast

Jimmy Donaldson é o verdadeiro nome deste youtuber que conseguiu acumular uma grande fortuna graças aos seus vídeos, no entanto, em 2024 se viu envolvido em alguns escândalos.

O primeiro não estava diretamente envolvido, mas sim sua amiga e colaboradora, Ava Kris, que foi acusada de assediar menores de idade. Pouco tempo depois da notícia explodir, ela se desvinculou de MrBeast.

Quando o influenciador parecia ter superado essa polêmica, ex-funcionários do programa de competição que ele criou para a Amazon Prime Video denunciaram as condições de trabalho deploráveis que existiam no programa. Além disso, ressurgiram antigos comentários racistas e homofóbicos que ele compartilhou há anos.

Shane Dawson

Em 2020, foi revelado que Shane Dawson deixaria de receber renda de seus vídeos no canal do YouTube, que tinha 34 milhões de inscritos, devido à popularização de vídeos antigos nos quais ele pintava o rosto de negro, proferia insultos racistas e sexualizava Willow Smith quando ela tinha 11 anos de idade.

ANÚNCIO

Willow Smith e Jada Pinkett criticaram severamente o influenciador, que publicou um vídeo se desculpando e o público não acreditou. A Target parou de vender sua popular coleção de ensaios.

Colleen Ballinger

Tornou-se popular graças à sua personagem Miranda Sings e, em 2023, foi acusada de assediar e manipular seus jovens fãs. O pior de tudo é que fez um vídeo de desculpas onde cantava que era apenas uma perdedora, não uma assediadora. Além disso, afirmou que isso aconteceu no início de sua carreira, por volta de 2008, mas os usuários consideram que ela zombou das vítimas.

Monalisa Perez

Uma jovem de 19 anos assassinou seu namorado em 2017. A jovem queria gravar um vídeo para ganhar seguidores e seu parceiro achou que seria uma boa ideia ela atirar nele no peito, enquanto ele se protegia com uma enciclopédia. Seu filho de três anos e 30 pessoas testemunharam o incidente. A garota estava grávida e acabou na prisão por assassinato em segundo grau.

Dalas Review

O influenciador espanhol se envolveu em várias polêmicas com outros influenciadores, convidando-os para debater e apenas insultando-os durante toda a transmissão. Há alguns meses, ele enviou um e-mail insultando a grafóloga Maryfer Centeno porque ela não queria debater com ele.

Por outro lado, o influenciador estava promovendo sua criptomoeda com seus seguidores e muitos o acusaram de fraude, pois investiram muito dinheiro e a criptomoeda perdeu valor.