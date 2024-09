Criança de 2 anos quebra perfume caro da mãe e vídeo viraliza nas redes sociais

A empresária Bruna Mendes, de Coxim, no Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais após compartilhar um momento adorável e inesperado do filho de dois anos. O pequeno João Henrique, carinhosamente chamado de “Jubinha”, tornou-se a estrela de um vídeo que já acumula mais de três milhões de visualizações. Nele, o menino aparece desolado após acidentalmente quebrar um perfume de luxo, avaliado em mais de mil reais.

Como tudo aconteceu

O episódio aconteceu quando Jubinha, curioso como toda criança, brincava com uma vassoura no closet da mãe. Em sua exploração, ele usou o cabo da vassoura para tentar alcançar um frasco de Coco Chanel, o perfume favorito de sua mãe.

Infelizmente, o frasco caiu no chão e se quebrou. Ao perceber o que tinha feito, o menino correu para perto de um banquinho, onde, com uma expressão de arrependimento, disse: “Quebou, perfume, mamãe”.

A mãe, Bruna Mendes, gravou inicialmente o vídeo com a intenção de compartilhar apenas com familiares. No entanto, a cena foi tão cativante que ela decidiu publicar nas redes sociais, onde rapidamente conquistou o coração dos internautas.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo gerou uma avalanche de comentários divertidos e empáticos. Muitos seguidores se identificaram com a situação, comentando sobre a fofura e a sinceridade da reação do menino. Um dos comentários dizia: “Tão jovem e já vai ficar com nome sujo kkkkkk”, enquanto outro afirmou: “Como brigar se ele é o rei da coitadolândia?”. A reação unânime foi de que seria impossível ficar bravo com o pequeno Jubinha.

O que começou como um incidente doméstico comum se transformou em um fenômeno online, lembrando a todos que, muitas vezes, são os pequenos momentos que têm o maior significado.