Comissária de bordo viraliza nas redes sociais ao simplificar a vida em hotéis com truques práticos

Viajar pode ser uma experiência repleta de surpresas, especialmente quando o assunto é a estadia em hotéis. No entanto, algumas dicas simples podem transformar a maneira como você enfrenta pequenos desafios durante sua hospedagem.

De acordo com o G1, a comissária de bordo da KLM Esther Sturrus viralizou recentemente nas redes sociais ao compartilhar truques práticos que têm o potencial de melhorar a qualidade de sua estadia. Essas sugestões se tornaram um verdadeiro sucesso no TikTok, atraindo milhares de visualizações e comentários.

Entre as dicas oferecidas, uma das mais criativas envolve o uso de sapatos para evitar esquecer itens importantes no cofre do hotel. A ideia é simples: ao guardar algo de valor, como joias ou documentos, coloque também um dos seus sapatos no cofre. A falta do par fará com que você se lembre de verificar o compartimento antes de sair, evitando, assim, que qualquer pertence seja deixado para trás.

Outras curiosidades para uma estadia mais confortável

Outra sugestão útil apresentada pela comissária é o uso de toucas de banho descartáveis. Muitas vezes esquecidas nos banheiros dos hotéis, essas toucas podem ser reutilizadas de maneiras inusitadas.

Um exemplo é utilizá-las para envolver os sapatos dentro da mala, mantendo o restante das roupas limpas e livres de sujeira. Além disso, elas podem ser empregadas para cobrir o controle remoto do quarto, um item frequentemente negligenciado na higienização dos quartos e, portanto, uma potencial fonte de germes.

Para aqueles que têm dificuldade em dormir sem total escuridão, uma dica prática é usar cabides com presilhas para fechar as cortinas do quarto. Essa solução simples ajuda a bloquear a entrada de luz, proporcionando um ambiente mais escuro e propício ao descanso.

Outro truque envolve o uso de cartões magnéticos alternativos, como cartões de crédito, para manter a eletricidade do quarto ligada quando o cartão do hotel não está disponível. Essa dica pode ser especialmente útil em situações onde o hóspede precisa deixar a eletricidade funcionando enquanto se ausenta do quarto.

Criatividade e praticidade em uma nova abordagem

Além dessas dicas, a comissária também ensina como contornar a incompatibilidade de tomadas ao utilizar o cabo USB na parte traseira da TV do hotel para carregar dispositivos. Essa série de sugestões mostra como é possível, com um pouco de criatividade e conhecimento, tornar a experiência de hospedagem muito mais agradável e livre de estresse.