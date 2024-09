Caso resolvido: homem que sumiu após ir a bar há 57 anos tem destino revelado

Por décadas, o desaparecimento de um homem em Derbyshire, Inglaterra, permaneceu envolto em mistério. Acreditava-se que ele havia decidido abandonar sua família, mas a verdade era muito mais sombria.

De acordo com o Extra, Alfred Swinscoe, um mineiro que desapareceu em 1967 após uma noite em seu bar favorito, foi dado como morto apenas recentemente, quando restos mortais foram encontrados em uma fazenda local. A descoberta foi possível graças a um detalhe incomum: um par de meias idêntico ao que ele usava na noite em que foi visto pela última vez.

O mistério que rodeava o sumiço foi solucionado quase por acaso, quando Russell Lowbridge, neto do desaparecido, viu uma postagem da polícia sobre um corpo encontrado em um campo. Ele ficou chocado ao reconhecer as meias como sendo as que seu avô usava na noite em que sumiu. Com base nessa evidência, ele entrou em contato com as autoridades, que confirmaram a identidade do corpo através de exames de DNA. O corpo apresentava sinais de violência extrema, indicando que Alfred foi assassinado de forma brutal.

Um passado perturbador e conexões inesperadas

A descoberta de que Alfred havia sido vítima de um crime hediondo trouxe à tona memórias dolorosas e perguntas perturbadoras. A polícia revelou que o local onde ele foi enterrado era conhecido na época como um ponto de encontro clandestino para relações homossexuais, algo ilegal nos anos 1960. Há suspeitas de que isso pode ter tido algum papel em sua morte, embora o motivo exato permaneça incerto.

O mais surpreendente, no entanto, foi descobrir que os principais suspeitos do crime, ambos já falecidos, eram avós de amigos próximos de Russell. Essa revelação trouxe um peso ainda maior para a tragédia, transformando o que já era um mistério doloroso em uma história profundamente pessoal e perturbadora.

Encerramento de um ciclo

Em janeiro, após mais de cinco décadas, a família finalmente pôde dar um enterro digno a Alfred. A dor de descobrir a verdade depois de tanto tempo foi imensa, mas também trouxe algum alívio, ao menos por poder fechar esse capítulo doloroso de suas vidas. No entanto, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta, e a história completa do que aconteceu naquela noite em 1967 pode nunca ser totalmente conhecida.