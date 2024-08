Sortudo: ganhou US$ 1,5 milhão em uma máquina caça-níqueis no aeroporto de Las Vegas

Nos últimos dois anos, apenas três pessoas ganharam o jackpot em uma máquina caça-níqueis em um aeroporto de Las Vegas. A Telemundo Chicago informou que o caso mais recente ocorreu na terça-feira, quando a pessoa sortuda estava jogando na Roda da Fortuna perto do portão E-10 no Terminal 3 do Aeroporto Internacional Harry Reid.

No entanto, a pessoa não queria que a mídia divulgasse seu nome por motivos de segurança.

Era por volta das 17:00 da tarde quando a pessoa sortuda decidiu passar um tempo esperando jogando na máquina caça-níqueis. Foi lá que ele e todos ao seu redor ficaram surpresos com o grande prêmio de US$ 1.450.954,17.

Máquina caça-níqueis e vitória incomum

A porta-voz Monika Bertaki disse à Telemundo Chicago que o Aeroporto de Las Vegas e o Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe são os únicos aeroportos nos Estados Unidos com máquinas caça-níqueis.

Ele enfatizou que, embora seja incomum alguém ganhar o jackpot nesta máquina, é impossível.

De acordo com Bertaki, no ano passado, o aeroporto de Las Vegas obteve US$ 58,5 milhões em receita com uma arrecadação total de US$ 49,7 milhões.

“Tivemos três ganhadores do jackpot nos últimos dois anos... Eles estavam perto (de serem tão grandes). Eram mais de US$ 1 milhão,” disse Bertaki.

Probabilidade de ganhar em uma máquina caça-níqueis

O portal La Discusión afirma que as máquinas caça-níqueis têm uma probabilidade de ganho entre 90% e 98%. "Isso significa que lucraremos com esse percentual de giros? Longe disso, mas a longo prazo e em média, a máquina retornará esse percentual de apostas", refere o referido meio de comunicação, apresentando a análise do matemático Miguel Córdoba, que afirma em seu livro 'Anatomia do Jogo' que a probabilidade de ganhar em um jogo é inferior a 20%; especificamente, 18,3%.

Em relação à possibilidade de ganhar o prêmio principal, as chances são menores e giram em torno de 0,1% ou menos.