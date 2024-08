Morre mulher ao colidir com filhas gêmeas em passeio de jet ski

Uma mulher, de 47 anos, morreu em um acidente de jet ski, após ser atropelada pelas filhas gêmeas de 16 anos na Baía de Arcachon, na França. A vítima, que também estava em outro veículo marinho com o parceiro, cruzou com as jovens e resultou em seu acidente.

ANÚNCIO

A colisão deixou a mulher com graves ferimentos na cabeça, resultando em sua morte algumas horas depois do acidente. O parceiro, de 48 anos, e as filhas sofreram leves ferimentos e foram encaminhados ao hospital.

Ao longo do passeio, quando aconteceu o choque entre os veículos, todos foram arremessados para fora. Pela lei francesa, a idade mínima para pilotar um jet ski é de 16 anos, mas com supervisão de instrutor certificado para operar ou uma licença de navegação.

De acordo com o portal The Mirror, o canal de notícias local Sud Ouest falou sobre o limite de velocidade dos jet skis alugados. No entanto, a velocidade exata do grupo familiar é desconhecida. Além disso, não ficou claro se usavam capacetes.

Ainda segundo o canal local, não houve acusações ligadas à morte da mulher, haja vista que nenhum dos envolvidos foi considerado criminalmente culpado. Apesar de não ser habitual na França, os acidentes de jet ski seguem aumentando. De 2022 para 2023, a diferença de resgates acionados na região subiu para 21.

Mulher é encontrada amarrada em floresta e revelação passa por reviravolta

Uma estadunidense, de 50 anos, foi encontrada amarrada a uma árvore em uma floresta na Índia, alegando ter sido presa pelo marido e deixada para morrer. No entanto, ela não era casada e sequer tinha um parceiro.

Identificada como Lalita Kayi Kumar, a mulher foi encontrada com graves sinais de desnutrição em julho, no distrito de Sindhudurg, em Maharashtra. Para a equipe do hospital, ela contou ter sido amarrada a uma árvore na floresta e que morreria por lá. No entanto, sua revelação passou por uma reviravolta. Entenda: