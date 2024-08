Em ato heroico, policial usa habilidade para salvar criança que caiu em cano de 3 metros

Em um ato de bravura, um policial nos Estados Unidos resgatou uma criança de apenas um ano e dois meses que havia caído em um cano subterrâneo com três metros de profundidade. O incidente ocorreu enquanto o pequeno Bentley brincava no quintal de sua casa, no Kansas. A rápida e engenhosa ação do policial Ronnie Wagner, do Departamento de Polícia de Moundridge, garantiu a segurança do menino, que foi salvo sem ferimentos.

Conforme o Departamento de Polícia de Moundridge, a situação era crítica e exigia uma solução rápida. Bentley, que caiu em um cano com apenas 30 centímetros de largura, estava em uma posição que impedia qualquer intervenção convencional. Ao chegar ao local, o policial Ronnie percebeu que a única maneira de salvar o garoto seria improvisando um dispositivo. Com agilidade e criatividade, ele criou uma ferramenta de resgate utilizando um cano de PVC e uma corda, formando uma espécie de laço que possibilitou a retirada da criança do cano.

Foto: Moundridge Police Department

O momento foi de extrema tensão. O pai de Bentley, Blake, se sentiu impotente ao ver seu filho preso, sem saber como agir. A chegada do policial trouxe um alívio temporário, mas o desafio estava longe de ser superado. Ao amarrar a corda na ponta do cano de PVC, Ronnie conseguiu prender o menino abaixo dos ombros, permitindo que a equipe o puxasse com segurança.

Alívio após o resgate

Após alguns momentos de angústia, Bentley foi finalmente retirado do cano e voltou ao colo do pai, que mal podia acreditar no que havia acontecido. A equipe de resgate comemorou o sucesso da operação, aliviada por conseguir salvar a criança sem que ela sofresse qualquer lesão.

O vídeo do resgate, compartilhado pelo Departamento de Polícia, mostra a tensão e a habilidade necessária para concluir o salvamento. Embora Bentley estivesse assustado, ele não sofreu ferimentos, para alívio de todos os envolvidos.

Este incidente destaca a importância da prontidão e da capacidade de improvisação das forças de segurança em emergências. O resgate de Bentley serve como um lembrete de que, muitas vezes, a criatividade e a coragem são essenciais para superar desafios aparentemente insuperáveis.