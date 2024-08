Cachorro sobrevive a incêndio após mastigar carregador portátil; veja o vídeo

Um incidente incomum ocorrido em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, serviu como um alerta para tutores de animais de estimação. Um cachorro acabou provocando um incêndio em casa após mastigar um carregador portátil de celular que estava sobre um colchão. As imagens capturadas pelo sistema de segurança e divulgadas pelo Corpo de Bombeiros local mostram o momento em que a bateria de íons de lítio do carregador explode, espalhando chamas rapidamente pelo ambiente.

O vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, mostra o carregador começando a emitir faíscas antes de explodir na frente dos animais, que assustados, correram para se proteger. Felizmente, o cão responsável por morder o dispositivo conseguiu sair ileso com outros animais que estavam na casa, incluindo outro cachorro e um gato.

Este episódio destaca o perigo oculto que as baterias de íons de lítio podem representar quando danificadas. Essas baterias, embora compactas e eficientes, armazenam grandes quantidades de energia que, se liberada descontroladamente, pode gerar calor intenso, gases inflamáveis e até mesmo explosões. As autoridades alertam para a importância de manter esses dispositivos longe do alcance de crianças e animais, além de garantir que apenas carregadores aprovados por órgãos de segurança sejam utilizados.

Além do caso ocorrido em Tulsa, outro incidente envolvendo uma bateria de lítio ganhou repercussão recentemente. Na China, um homem faleceu após uma explosão enquanto carregava uma bateria de bicicleta elétrica em um elevador. Esses casos reforçam a necessidade de conscientização sobre os riscos associados ao manuseio inadequado de dispositivos eletrônicos.

Medidas de precaução para evitar acidentes

A divulgação do vídeo pelo Corpo de Bombeiros teve como objetivo educar o público sobre a importância de práticas seguras ao lidar com dispositivos eletrônicos. A recomendação é clara: mantenha eletrônicos fora do alcance de animais e crianças e utilize apenas carregadores certificados para evitar tragédias.

Esse incidente serve como um lembrete de que a segurança em casa não deve ser subestimada, especialmente em relação a produtos que, aparentemente inofensivos, podem se tornar perigosos em circunstâncias específicas. A atenção a detalhes simples pode fazer toda a diferença na prevenção de acidentes.