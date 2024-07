Motorista se surpreende com bolo de dinheiro e para ônibus para recolher notas nas ruas do RJ

Um vídeo curioso que circula a internet mostra o momento que um motorista de ônibus recolhe notas de R$ 100 espalhadas próximas à Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro.

Não é possível especificar o valor, mas analisando as imagens, o montante pode chegar em R$ 2 mil.

Segundo a gravação, é possível notar que o coletivo pertence ao Consórcio Internorte, que roda em bairros da zona norte e o no centro da cidade. Pelas imagens. Já o veículo é da empresa Caprichosa Auto Ônibus.

“Olha, rapaziada! Não é zoeira, não. Olha o que eu estou achando. Parei meu ônibus, olha...”, diz o motorista durante a gravação.

A Rio Ônibus, sindicato da categoria no estado, disse que apura os fatos, segundo contato do site ‘Extra’.

Assista:

Motociclista que bateu em ônibus na Marginal Pinheiros teve lesões graves; veículos pegaram fogo

O motociclista que colidiu contra a traseira de um ônibus na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25), sofreu lesões graves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve fraturas nas pernas e na região do quadril, além de sofrer queimaduras. A garupa dele também foi socorrida com um dos membros fraturados, enquanto o condutor do coletivo e os passageiros escaparam ilesos.

Ainda segundo os bombeiros, o motociclista recebeu atendimento de socorristas no local e depois foi levado ao Hospital das Clínicas pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele segue internado no local em estado grave.

Já a mulher que seguia na garupa fraturou o punho e foi levada, consciente, para um hospital em Campo Limpo. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, no sentido do Viaduto Cebolão. Um vídeo mostrou que os dois veículos pegaram fogo após a batida.

Os passageiros e motorista do ônibus, que fazia a Linha 709P/10 – Estação Santo Amaro/Terminal Pinheiros, conseguiram desembarcar e não ficaram feridos. Os bombeiros controlaram as chamas nos dois veículos.

Por conta do acidente, uma faixa da via, no sentido Castello Branco, precisou ser interditada, causando congestionamento no local. Os veículos queimados foram colocados na pista lateral, para realização da perícia, e o fluxo de trânsito foi liberado por volta das 10h.

Assista abaixo: