Concurso elege o idoso mais bonito de São Paulo; inscrições ocorrem até sexta (26)

As inscrições para o Mister IPGG, do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes” (IPGG), que elege o idoso mais belo do estado de São Paulo, foram prorrogadas até sexta-feira (26).

O evento, organizado pela unidade da Secretaria de Estado de Saúde (Ses), acontece em 9 de agosto, e tem como objetivo incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar de homens a partir dos 60 anos.

Entre as categorias presentes no evento estão Mister IPGG 2024, Mister Simpatia, Mister Beleza, Mister Sorriso, Mister Elegância e Mister Timidez. A cerimônia será aberta ao público presencialmente, mediamente vagas no local.

“O Concurso Mister IPGG combate o etarismo e desmistifica a ideia de que homens não se cuidam ou não podem buscar envelhecer priorizando o bem-estar do corpo e da mente”, explica Cassia Sgarioni Ujihara, diretora do Núcleo de Eventos do Governo de São Paulo.

Os idosos pré-selecionados também irão participar de um curso preparatório com orientações sobre cuidado com o corpo, pele, unha, cabelo, alimentação e os benefícios de uma vida saudável.

“É a oportunidade de mostrar que envelhecer bem é um verdadeiro privilégio, desfilando com sabedoria, estimulando suas relações interpessoais e o respeito com a imagem do homem 60+”, comenta o gerente do Centro de Convivência do Instituto, Dr. Nilton da Silva Guedes.

Para o último vencedor da categoria Mister Sorriso, o evento tem como objetivo mostrar que pessoas da ‘melhor idade’ podem continuar sendo útil para a sociedade.

“Temos que nos cuidar, pois as pessoas estão vivendo muito mais nos dias de hoje, por isso precisamos aproveitar ao máximo a vida que é maravilhosa!”, disse Carlos Manoel Estimado Corga, de 67 anos, que atua como motorista de aplicativo.

Serviço

As inscrições presenciais para o evento ocorrem no prédio do Instituto na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, em São Miguel Paulista. Já para as inscrições online basta clicar aqui.