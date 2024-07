TikTok e músicas proibidas usadas por grupos armados para recrutar menores nas redes sociais

Vídeos do TikTok e músicas proibidas com as quais grupos armados recrutam menores em redes sociais

A Polícia Nacional da Colômbia documentou que, até o momento deste ano, 101 menores de idade, muitos deles foram recrutados à força ou usando músicas cativantes no estilo proibido que se tornaram virais no Tik Tok e nas redes sociais, sendo o Cauca o epicentro desse crime com 47 casos, a maioria deles envolvendo crianças indígenas.

A polícia identificou pelo menos seis modalidades de recrutamento, sendo a mais preocupante o uso de redes sociais. De acordo com as autoridades, os menores são utilizados para criar conteúdo atraente nessas plataformas, facilitando assim seu contato e recrutamento. O relatório aponta que o TikTok é a rede social mais utilizada, com 63 contas identificadas este ano, das quais 12 são consideradas as principais dinamizadoras. Essas contas, como a do Frente de Jaime Martínez, têm aproximadamente 231.000 seguidores e cerca de 2,6 milhões de interações.

Os grupos armados ilegais estabeleceram escolas e centros de treinamento para menores, onde devem completar um curso básico de guerrilha de dois a seis meses. Durante este tempo, as crianças realizam atividades físicas, manuseio de armas, e recebem treinamento em procedimentos médicos e cirúrgicos. Esses centros podem abrigar entre 100 e 300 menores.

Outras modalidades de recrutamento incluem oferecer dinheiro em troca de aderir às fileiras armadas, convocações forçadas, exploração sexual, onde trabalhadores sexuais são usados para atrair menores, e o uso de jovens já recrutados para enganar outros.

A situação é alarmante e requer uma resposta contundente para proteger as crianças e evitar que continuem sendo vítimas desses crimes atrozes.