Professor é preso por abusar de aluno menor de idade em escola

Um professor identificado como Azael N foi preso por supostamente abusar sexualmente de um aluno de 16 anos em uma escola no município de Metepec, Estado do México.

Seis meses após o abuso, o professor foi preso

De acordo com as informações fornecidas pela FGJ, Azael N atuava como professor em uma escola e está sendo investigado por sua possível participação no crime de estupro cometido contra o menor de idade.

A denúncia inicial foi feita após os acontecimentos ocorridos em 12 de janeiro, quando o adolescente teria sido supostamente submetido e agredido pelo professor dentro das instalações da escola.

A operação que resultou na captura de Azael N ocorreu em 3 de julho, como parte de uma investigação minuciosa iniciada pela Fiscalia do Estado do México. As autoridades afirmaram que a prisão do professor foi realizada com o objetivo de esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades correspondentes.

Após sua apreensão, Azael N foi encaminhado para o Centro Penitenciário e de Reinserção Social de Santiaguito em Almoloya de Juárez. Atualmente, ele está à disposição da Autoridade Judicial, que será responsável por determinar sua situação legal.

Qual é a pena por abuso sexual de menores no Estado do México?

Este caso gerou uma forte preocupação entre a comunidade educativa e os pais de família de Metepec, que exigem que se faça justiça e se garanta a segurança dos estudantes nas escolas.

No Estado do México, as penas por abusar sexualmente de um adolescente estão estabelecidas no Código Penal do Estado do México. As sanções podem variar dependendo das circunstâncias específicas do crime, incluindo a idade da vítima e se houve agravantes.

A pena de prisão pode variar consideravelmente. Em muitos casos, pode ser de 6 a 14 anos, embora isso possa aumentar dependendo de agravantes como a relação de confiança entre o agressor e a vítima, o uso de violência ou ameaças, entre outros fatores.

Além da pena de prisão, o culpado pode ser condenado a pagar multas determinadas com base em unidades de medida e atualização (UMA).