O mais fofo que você verá hoje: a emocionante reação de um Golden Retriever ao conhecer o bebê de seus donos

O vídeo de um filhote da raça Golden Retriever conhecendo o recém-nascido de seus donos se tornou viral, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários. E é que o conteúdo do registro é de alta ternura.

Há algumas semanas, um Golden Retriever chamado Cooper surpreendeu as redes sociais com sua reação ao conhecer a nova integrante da família, a bebê Ella. Este emocionante encontro foi compartilhado no perfil do Instagram "Dongfranco_", onde já alcançou mais de 13 milhões de visualizações e quase 740 mil curtidas.

O pai de Ella explicou na publicação como apresentaram a pequena ao cachorro: "Para apresentar a bebê Ella, começamos deixando que Cooper cheirasse uma de suas roupas. Quando ele entrou em casa, imediatamente percebeu que algo estava diferente".

