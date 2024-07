O cúmulo dos cúmulos: professora exibia sua roupa íntima ao vivo enquanto dava aulas para alunos do ensino fundamental

O Conselho de Professores da Tailândia expulsou para sempre uma professora que mostrou sua roupa íntima durante uma transmissão ao vivo enquanto dava aula para crianças de uma escola primária na província de Lopburi.

De acordo com informações da mídia local, em uma captura de tela de um vídeo do aplicativo Bigo Live - onde os usuários podem enviar presentes que podem ser trocados por dinheiro - divulgada nas redes sociais, é possível ver como a mulher, que estava usando uma saia, abriu as pernas enquanto lia um livro infantil.

Parece que não era a primeira vez que a professora, cuja identidade não foi tornada pública, fazia vídeos sugestivos dentro da sala de aula, violando assim a seção 44 sobre bom comportamento no exercício de suas funções da Lei do Conselho de Professores e Pessoal Educacional da Tailândia.

O diretor da escola assegurou ao meio de comunicação Matichon que a instituição havia emitido um aviso para a professora estagiária e que sua formação na escola foi concluída em 28 de junho.

Professora foi expulsa após mostrar a calcinha durante aula online captura de tela

Nunca mais a entrada...para a vida toda

A história se tornou viral nas redes sociais tailandesas, levando o Conselho de Professores da Tailândia a investigar o caso mais a fundo. O secretário do conselho, Amonwan Veeradhammo, disse à PPTV HD que decidiram proibir permanentemente a entrada da professora.

Amonwan explicou que as ações do professor violaram a Seção 44 da Lei do Conselho de Professores e Pessoal Educacional: ser uma pessoa com comportamento desonroso ou carente de boa moral.

