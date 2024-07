Mulher pendurou bifes como se fossem meias na sua varanda e tornou-se um sucesso viral

O vídeo no TikTok gerou debate entre os usuários

Num recente vídeo viral no TikTok, a usuária Alba Rubio chamou a atenção ao mostrar a sua vizinha a secar bifes de carne num estendal, uma cena que rapidamente acumulou quase 200 mil visualizações.

Este método peculiar, embora surpreendente para muitos, foi defendido por usuários que explicaram que é uma prática comum em países como Marrocos, Bolívia e Bulgária. No entanto, alguns expressaram preocupações sobre a higiene e segurança dessa prática.

Práticas culturais em debate

Alba Rubio, a autora do vídeo, comentou com surpresa: “A minha vizinha pendura as fatias de carne como se fossem meias”. Esta imagem, perturbadora para aqueles que não estão acostumados, gerou um intenso debate na plataforma.

Vários usuários explicaram que pendurar carne ao ar livre é uma tradição em diversas culturas, usada para secar e conservar a carne. Comentários de usuários apontaram práticas semelhantes em diferentes países: "No Marrocos é chamado de 'gedid'", "Na Bolívia é chamado de charque, é salgado para conservá-lo".

Por outro lado, houve aqueles que questionaram a segurança sanitária dessa prática, preocupados com a exposição a insetos e outros contaminantes. Comentários críticos destacaram os riscos de decomposição e intoxicação alimentar.

Apesar das opiniões divididas, o vídeo continua circulando, mostrando como um costume cultural pode gerar tanto admiração quanto desconcerto na era digital.