Mãe que usou vestido da Shein durante evento escolar se defende das críticas

TikTok se tornou, em pouco tempo, em um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para compartilhar constantes gravações que acumulam, em poucas horas, um grande número de reproduções; como aconteceu com Abigail García, uma mãe que agora é viral por sua roupa em um evento escolar.

A mãe de família, com mais de 57 mil seguidores, posta vídeos curtos nos quais mostra o amor por seus filhos. No dia 10 de maio, a internauta compartilhou como aproveitou um evento escolar no Dia das Mães. A mulher nunca imaginou que o vídeo geraria um grande número de comentários.

Desde ataques, até menções à sua grande visão da moda, Abigail não parou de receber mensagens: "não puderam criticar nada nela e tiveram que criticar um pedaço de tecido, com isso dizem tudo, ela está linda", "todas nós temos esse vestido", "Cara, se ela é pobre por comprar no Shein, o que dizer de mim que nem posso pedir uma blusa da página" ou "Minha mãe, que descanse em paz, costumava dizer que não é a roupa, é o cabide, uma mãe jovem, bonita, alegre, não há mais o que dizer".

Abigail não parou de postar mensagens e continua compartilhando conteúdo com sua família e seus passatempos favoritos. Uma de suas últimas postagens foi relacionada ao seu aniversário, onde alguns de seus seguidores a parabenizaram e pediram bolo.

De acordo com alguns portais, o TikTok tem aproximadamente 1,4 bilhão de usuários ativos mensais e atingiu 1,8 bilhão no final de 2023: "Que grande dia para fazer aniversário, essa data está no meu coração. Parabéns!!! E viva os geminianos", "se sente estranho quando não está acostumado a demonstrações de afeto", "claro que agradecemos, bela dama" ou "é aquela do baile da escola".