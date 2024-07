Demissão injusta levou funcionária a se vingar severamente: quem ri por último, ri melhor?

Uma jovem argentina gerou um intenso debate no TikTok depois de compartilhar sua história de vingança após ser demitida injustamente. Florencia Gallo, que trabalhava em uma clínica odontológica sem contrato formal, decidiu apagar a base de dados digital do local como resposta à sua demissão por pedir um aumento.

Embora posteriormente tenha devolvido os registros por consideração aos pacientes, sua ação dividiu opiniões nas redes sociais.

Ela foi demitida do trabalho e se vingou

Florencia Gallo, após dois anos trabalhando sem contrato em uma clínica odontológica, foi demitida por pedir um aumento salarial.

Como resposta, ele apagou o banco de dados digital da clínica. "Dois anos trabalhando sem reconhecimento e me demitem por pedir um aumento", expressou no TikTok, detalhando como sua ação buscava mostrar o valor de seu trabalho.

Apesar da reação mista nas redes sociais, Gallo finalmente devolveu os registros digitais, explicando que a clínica ainda tinha arquivos em papel.

Reações nas redes sociais

A ação de Florença gerou tanto apoio quanto críticas. Alguns usuários a aplaudiram por se defender, enquanto outros condenaram seu ato.

"Vão te contratar assim hahaha", comentou um usuário, refletindo a divisão de opiniões em relação à sua vingança.

Florencia deixou claro que, embora a clínica odontológica não tenha mais um banco de dados, possui registros em papel que estão distribuídos em caixas. Dias depois, devolveu o banco de dados por consideração aos pacientes.

Depois de contar isso, ela recebeu mais mensagens: “Você é uma gênia, na verdade era o seu banco de dados, eu faria o mesmo”, “Espero que consiga um emprego com essa atitude”, “As pessoas que fazem comentários negativos não devem saber o que é não ser valorizado no trabalho”, “Estou do seu lado, se não souberam valorizar o que tinham. Que se virem”, “Vão te contratar assim, hahaha”.