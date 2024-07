Criminoso perigoso procurado do cartel foi visto celebrando no jogo Colômbia x Brasil

Durante o jogo entre as seleções da Colômbia e Brasil na Copa América, um criminoso colombiano procurado misturou-se entre a multidão no Levi’s Stadium de Santa Clara, Califórnia (EUA) na última terça-feira, conhecido por ser um dos mais procurados em Santa Marta, foi visto entre os torcedores, o que gerou grande controvérsia nas redes sociais depois de aparecer em uma foto ao lado de reconhecidos influenciadores da costa. O jovem estava disfarçado e com seus traços alterados. Ele usava barba, óculos escuros e um chapéu com as cores nacionais, no entanto foi identificado por muitos nas redes.

ANÚNCIO

Saumeth Montes, cuja captura está incentivada com uma recompensa substancial, aparece na imagem ao lado de Karol Alcendra e Emiro Navarro, agitando uma bandeira da Colômbia com o nome ‘Pando’, o bairro onde cresceu em Santa Marta. Embora tenha tentado modificar sua aparência física, os usuários das redes sociais conseguiram reconhecê-lo rapidamente.

Perigoso criminoso do cartel dos mais procurados estava celebrando no jogo da Colômbia contra o Brasil

Este indivíduo está sendo procurado pelas autoridades de Santa Marta desde julho de 2023 devido ao seu envolvimento com a gangue criminosa ‘Los Colinas’, implicada em roubos e homicídios na capital de Magdalena. Apesar dos esforços para capturá-lo, Saumeth Torres conseguiu escapar da justiça e, surpreendentemente, conseguiu sair do país e comparecer ao jogo nos Estados Unidos.

O incidente destacou as deficiências na cooperação internacional para perseguir e capturar criminosos de alto perfil procurados na Colômbia, destacando a importância de melhorar a colaboração entre as autoridades locais e internacionais na luta contra o crime organizado.