Gols contra: a Eurocopa 2024 está a dois gols de igualar o recorde histórico da competição

Nesta terça-feira, foram revelados os nomes das últimas seleções a se classificar para as quartas de final da Eurocopa 2024, Países Baixos (Holanda) e Turquia, que, graças às suas vitórias por 3-0 sobre a Romênia e 2-1 sobre a Áustria, respectivamente, avançaram para a fase decisiva de um torneio que se destacou por um registro incomum: o de gols contra, que com seus nove erros é de longe o mais eficaz da competição de seleções europeias.

Um torneio onde os erros dos jogadores de futebol em seu próprio gol foram mais eficazes do que os próprios artilheiros do campeonato, já que nesta versão da Eurocopa o holandês Cody Gakpo, o georgiano Georges Mikautadze, o esloveno Ivan Schranz e o alemão Jamal Musiala marcaram três vezes, um número menor do que os gols contra que começaram no jogo de abertura com o gol contra do defensor alemão Antonio Rüdiger, o único gol marcado pela Escócia na derrota por 5-1 para os anfitriões.

A dois gols do triste recorde da Eurocopa

Os gols contra não pararam por aí, já que o torneio registrou erros até de jogadores de seleções que são consideradas favoritas para conquistar o troféu, como o espanhol Robin Le Normand (no 4-1 sobre a Geórgia, nas oitavas de final) ou o jogador da Holanda Donyell Malen (contra a Áustria), que nesta rodada foi uma das figuras de sua seleção ao marcar dois gols no 3-0 sobre a Romênia.

No entanto, o registro fatídico não é o maior neste tipo de competição, uma vez que a edição passada de 2020 foi a que registrou mais gols contra, como apontado pela ESPN, que destacou os onze gols contra marcados no torneio vencido pela Itália sobre a Inglaterra.

Naquela ocasião, o registro também considerou jogadores importantes de futebol como o zagueiro alemão Mats Hummels, o espanhol Pedri, o dinamarquês Simon Kjær e os portugueses Rúben Dias e Raphaël Guerreiro.

E agora que uma nova rodada de quartas de final está chegando, o registro poderia muito bem aumentar nos jogos da próxima sexta-feira entre Alemanha-Espanha e Portugal-França, ou nos jogos de sábado entre Holanda-Turquia e Inglaterra-Suíça.

Caso contrário, a conta poderá aumentar nas semifinais ou na final do campeonato, programadas para terça-feira, quarta-feira e domingo da próxima semana.

|Gols contra Eurocopa 2024: Klaus Gjasula (Albânia), Antonio Rüdiger (Alemanha), Maximilian Wöber (Áustria), Jan Vertonghen (Bélgica), Robin Le Normand (Espanha), Riccardo Calafiori (Itália), Donyell Malen (Países Baixos), Robin Hranáč (República Checa) e Samet Akaydin (Turquia).

Golos contra na Eurocopa 2020 (recorde): Mats Hummels (Alemanha), Simon Kjær (Dinamarca), Martin Dúbravka (Eslováquia), Juraj Kucka (Eslováquia), Pedri (Espanha), Lukáš Hrádecký (Finlândia), Wojciech Szczęsny (Polônia), Rúben Dias (Portugal), Raphaël Guerreiro (Portugal), Denis Zakaria (Suíça) e Merih Demiral (Turquia).