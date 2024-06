Ator chileno é encontrado morto após ‘date’ com mulheres que conheceu em app de namoro

Álex Andrés Araya, de 42 anos, foi encontrado morto em um apartamento alugado por ‘Airbnb’ em Medellín, na Colômbia. O homem era um ator chileno de 42 anos, e costumava alugar o local.

De acordo com o jornal ‘La Tercera’, seu corpo foi encontrado no dia 7 de junho por uma faxineira.

Araya teria saído na noite anterior com duas mulheres que conheceu no aplicativo de relacionamento ‘Tinder’, de acordo com o irmão da vítima.

As investigações apontam que o ator chegou em casa acompanhado das duas mulheres por volta das 23h30. Elas deixaram o local duas horas depois, sozinhas com duas malas pequenas, onde estariam pertences de Álexm, como cartões de crédito e o celular do ator.

Segundo a família de Andrés, o rapaz pode ter sido vítima de uma droga conhecida como ‘burundanga’ ou escopolamina, que pode deixar a vítima sem consciente por mais de 24 horas, causando até mesmo a morte em doses maiores por insuficiência respiratória, conforme um comunicado de viagem do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Confronto violento: homem corta a mão do vizinho com um facão no México

Dois vizinhos se envolveram em uma briga violenta que resultou em graves ferimentos. A briga que ocorreu em Tamaulipas, no México, no domingo, 23 de junho, e terminou quando um dos envolvidos atacou o outro com um facão, causando-lhe um ferimento grande na mão e a perda de um dedo.

De acordo com meios locais, os motivos exatos do confronto ainda são desconhecidos. No entanto, vizinhos dos envolvidos afirmam que já existiam desavenças anteriores entre os protagonistas do incidente.

O conflito escalou quando um dos vizinhos foi até a casa do outro, levando consigo um facão. Uma vez fora da residência, ocorreu a agressão que foi capturada em vídeo e desde então tem circulado em redes sociais.

O vídeo mostra o momento em que o agressor, armado com um facão, fere gravemente seu vizinho. Nas imagens também é possível ver a esposa do agressor, que está segurando um bastão enquanto discute com a família do ferido.

Após o ataque, o vizinho agredido foi imediatamente transferido para o Hospital Geral, onde recebeu atendimento médico de urgência.

Finalmente, o homem armado com o facão se barricou em sua casa junto com sua esposa. A polícia local foi notificada do incidente; no entanto, nenhuma autoridade compareceu ao condomínio.