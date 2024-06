Nova solução de assistência viagem ajuda passageiros com problemas de voos e bagagens; saiba mais

A AirHelp, líder mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas e que já ajudou mais de 2 milhões de pessoas a receberem indenizações, acaba de lançar o AirHelp +, serviço de assistência viagem para passageiros afetados por atrasos, cancelamentos de voos, overbooking ou extravio de bagagem.

ANÚNCIO

Os consumidores podem assinar o serviço e serem ressarcidos caso o voo seja cancelado em até 28 dias antes da partida, desviado ou sofrer um atraso de três horas, ou mais na chegada. Também estão disponíveis o reembolso para casos de bagagens atrasadas ou perdidas no aeroporto e acesso ao lounge durante problemas com o embarque.

“Nosso objetivo é oferecer uma assistência completa para amenizar os transtornos dos passageiros. O Airhelp + garante benefícios imediatos aos consumidores, reduzindo o desgaste e o estresse nas viagens”, explica Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Assinatura

Os viajantes podem optar por dois planos anuais (Smart e Pro) que contemplam três ou até nove viagens por ano. Os valores de ressarcimento podem chegar até R$ 10 mil e foram estabelecidos da seguinte forma: 100 euros para atrasos e cancelamentos de voos ou extravio de bagagem (R$ 5,80, na cotação de 17/6).

Nos casos de reclamações junto às companhias aéreas, os valores médios de indenização estão em torno de R$ 8 mil, mas há casos que superam os R$ 25 mil. “Nesta etapa de reclamação a AirHelp é quem busca os direitos dos passageiros afetados. O valor e tempo de ressarcimento vão variar e dependem muito mais da colaboração das companhias aéreas.

O importante, neste caso, é que o passageiro afetado que assinou algum dos planos receberá o valor integral da indenização”, explica Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil. “Esta é uma solução inédita no segmento. Por meio da parceria que fizemos com a seguradora Battleface, acreditamos que os consumidores poderão encontrar no AirHelp+ um serviço de seguro viagem que atenda às suas necessidades” conclui o diretor.

Saiba mais em: https://www.airhelp.com/pt-br/airhelp-plus/

ANÚNCIO

Leis de passageiros no Brasil

Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que são os instrumentos jurídicos mais relevantes para o passageiro. Essas leis definem claramente as responsabilidades das companhias aéreas para com seus passageiros sempre que houver problemas de voo.

A legislação brasileira abrange voos domésticos dentro do Brasil, voos internacionais com partida ou chegada em aeroportos brasileiros, bem como voos com conexão em um aeroporto brasileiro.

A legislação brasileira protege os passageiros, desde que seus voos atendam aos 4 critérios a seguir:

● O voo pousou ou decolou em um aeroporto brasileiro

● O voo foi cancelado com aviso tardio, o voo estava com mais de 3 horas de atraso ou estava com overbook

● Os passageiros não foram atendidos adequadamente pela companhia aérea

● O problema ocorreu nos últimos 5 anos (2 anos para voos internacionais)

Para mais informações, visite www.airhelp.com/pt-br/

Sobre AirHelp

AirHelp é a maior empresa mundial especializada em direitos de passageiros aéreos, ajudando os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e em casos de recusa de embarque. Ela também toma medidas legais e políticas para apoiar o crescimento e a aplicação dos direitos dos passageiros aéreos em todo o mundo.

A companhia já ajudou 2 milhões de pessoas a receber indenização e está disponível em todo o mundo e oferece suporte em 18 idiomas. Além disso, oferece também gratuitamente o Guia dos direitos do passageiro aéreo 2023. Trata-se de um manual simples, didático e prático, criado para garantir aos passageiros informações, assistência básica e procedimentos de indenização quando o voo não sai como planejado.

Mais informações

Conteúdo Comunicação

Ricardo Morato (ricardo.morato@conteudonet.com) – Cel. 11 98799-5868

Carol Freitas (carol.freitas@conteudonet.com) - Cel. 11 99196-3890