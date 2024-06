Nostradamus e Baba Vanga concordam com uma previsão assustadora que alerta as redes

Nostradamus e Baba Vanga, dois profetas reconhecidos, concordam em uma previsão catastrófica sobre um terremoto destrutivo que afetará a América. Embora seus textos sejam um tanto enigmáticos, especialistas e seguidores têm interpretado suas profecias e apontam para um desastre natural de proporções gigantescas que resultará na perda de milhares de vidas humanas.

ANÚNCIO

Nostradamus e o terrível terremoto que afetará o continente americano

Nostradamus e Baba Vanga concordam em apontar os Estados Unidos como o principal cenário deste terrível evento natural. Embora diferem nas datas, ambos videntes apontam para um período próximo em que se espera que ocorra este devastador terremoto, de acordo com as informações fornecidas pelo site Mediotiempo.

De acordo com as profecias de Nostradamus, a Califórnia será afetada por um gigantesco terremoto que causará danos irreparáveis e perda de vidas. O verso usado para anunciar essa terrível tragédia faz referência a um tremor no vigésimo dia de Touro e à ruína de um grande teatro, associado a Hollywood ou Los Angeles. Alguns especialistas associam essa data ao dia 20 de maio.

Baba Vanga, conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, também previu um terremoto nos Estados Unidos para o ano de 2024. Segundo suas previsões, este terremoto irá alterar o curso do rio Mississippi e causar sérios danos materiais e perda de vidas. Além disso, essa profecia tem gerado muito interesse e especulação desde sua morte em 1996.

A grande coincidência entre Nostradamus e Baba Vanga na previsão do devastador terremoto tem gerado certa preocupação na comunidade crente e científica. A magnitude de um evento dessa natureza e a importância de poder alertar a todas as pessoas para reduzir os danos são temas que chamam a atenção e reflexão na sociedade de hoje.