Vídeo: motociclista protagonizou uma briga intensa com um operador de guincho por imobilizar sua moto

Os operadores do guindaste imobilizaram uma moto porque seu condutor tinha a licença vencida traía vencida desde o ano de 2022

Durante esta semana, a última quarta-feira, 19 de junho, foi relatado um incidente de intolerância, nas ruas da Colômbia, por parte de um motorista de moto, pois o proprietário do veículo se envolveu em uma briga intensa com um operador de guincho, após o homem imobilizar o veículo por supostamente ter vencido a inspeção técnico-mecânica desde o ano de 2022.

Num vídeo gravado por uma das pessoas que estavam no local, é possível ver o condutor da motocicleta em cima do guindaste tentando remover o nó e o cadeado aos quais sua moto estava amarrada, no entanto, o operador também estava presente e em determinado momento, eles discutiram e partiram para a briga.

O condutor do guincho arrancou e, após a briga, por pouco não terminou em tragédia, pois o motociclista caiu do veículo e quase foi atropelado por uma das rodas.

A Secretaria de Mobilidade se pronunciou sobre o fato

A Secretaria de Mobilidade referiu-se ao incidente, rejeitando a agressão de que foi vítima o operador do guincho, pois, segundo eles, ele estava realizando seu procedimento corretamente:

"A entidade rejeita veementemente este tipo de atos, nos quais se evidencia a falta de tolerância e respeito às autoridades e aos procedimentos legais. Não toleramos nenhum tipo de agressão ao pessoal, nem aos nossos colaboradores no exercício do cumprimento de seu trabalho, nem à cidadania", diz o comunicado.

Mesmo a própria entidade publicou vídeos mostrando como os trabalhadores eram constantemente agredidos pelos motociclistas enquanto realizavam seu trabalho.

"Permitimo-nos partilhar como os eventos ocorreram e reiteramos a nossa rejeição a este tipo de comportamentos que colocam em risco a vida dos cidadãos."

Da mesma forma, a Secretaria comunicou que investigarão o ocorrido, com o objetivo de tomar providências e realizar ações legais.