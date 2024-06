Franceses planejam defecar no rio Sena como protesto aos Jogos Olímpicos

Cada vez falta menos para que o mundo do esporte pare com o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024; no entanto, a menos de 40 dias para a abertura, a capital francesa está envolvida em uma situação controversa.

Isto porque os cidadãos planejam defecar no rio Sena, local onde até agora a cerimónia de abertura está prevista para 26 de julho.

Qual é o motivo?

Como uma forma de protesto contra o governo francês liderado por Emmanuel Macron, que gastou mais de 1,4 bilhão de euros em trabalhos de limpeza para o rio Sena, considerando que esse valor poderia ter sido usado para resolver outros problemas enfrentados pela cidade.

E apesar da importante quantia de dinheiro investida, os níveis de poluição do local não diminuíram consideravelmente, então ainda não foi obtida a aprovação olímpica para realizar competições aquáticas neste espaço.

Portanto, nas redes sociais, os habitantes de Paris lançaram a convocação para jogar suas fezes no rio Sena em 23 de junho, através da hashtag #JeChieDansLaSeineLe23Juin, que significa ‘Eu defeco no rio Sena em 23 de junho’.

Os cidadãos consideram que ao realizar este protesto, tanto a inauguração quanto as diferentes competições planejadas no local não poderiam ser realizadas, pois é importante lembrar que o governo francês proibiu seus cidadãos de nadar no rio desde 1923, devido aos altos níveis de contaminação.

No entanto, no último ano, foram realizadas competições oficiais, como a Série Mundial de Triatlo de Revezamento Misto e a Copa do Mundo de Natação em Águas Abertas, ambas em 2023.

É importante mencionar que tanto Emmanuel Macron como Anne Hidalgo, prefeita de Paris, se comprometeram a nadar no rio para demonstrar que ele está limpo e seguro para as competições, embora até agora não tenham dado uma data concreta.