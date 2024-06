Em segundos, um raio matou 17 vacas em uma área rural da Colômbia

Nos últimos dias, Medellín tem enfrentado fortes chuvas que causaram graves incidentes. Um raio atingiu um terreno, resultando na morte de 17 vacas que morreram em questão de segundos. As autoridades e equipes de emergência se deslocaram para o local para ajudar os proprietários dos animais afetados.

Em segundos, um raio matou 17 vacas em uma área rural de Medellín

A tempestade elétrica também afetou a Estação Universidade do Metrô de Medellín. Um raio atingiu um galho de uma árvore, fazendo com que este se chocasse contra o vidro panorâmico de um dos trens do sistema de transporte público em massa. Felizmente, não houve passageiros feridos neste incidente causado por fenômenos naturais.

Diante desses eventos, a Cruz Vermelha Colombiana Seccional Antioquia emitiu uma série de recomendações para estar preparado em caso de inundações e outras emergências:

Identifique Rotas de Evacuação e Zonas Seguras: É crucial identificar rotas de evacuação e zonas seguras, preferencialmente em áreas altas e de fácil acesso. Elaborar um plano familiar de gestão de riscos é essencial. Todos os membros da família devem saber como agir, cortar o fornecimento de gás, luz e água, e ter responsabilidades atribuídas.

Estabeleça um Ponto de Encontro: Defina um ponto de encontro onde a família possa se reunir caso se disperse durante a emergência.

Prepare um Kit de Primeiros Socorros e um Kit de Emergência: Mantenha um kit de primeiros socorros e um kit de emergência que inclua lanterna com pilhas, apito, rádio portátil, roupas quentes, água engarrafada ou potável, e alimentos enlatados ou não perecíveis.

Proteja seus Documentos Importantes: Armazene os documentos de identificação e de residência em sacos plásticos ou recipientes resistentes à água.

Mantenha-se Informado: Ouça atentamente as notícias e alertas meteorológicas para estar ciente das condições climáticas e seguir as orientações das autoridades.

Estas medidas não só ajudam a proteger a família, mas também facilitam a resposta e recuperação em caso de uma emergência. A prevenção e a preparação são fundamentais para lidar com qualquer situação adversa de forma segura e eficiente.